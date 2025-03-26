Лавров назвал позором заявление генсека НАТО Рютте о Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте показал себя «смешным и жалким» человеком, попросив президента США Дональда Трампа перед началом переговоров «не впутывать» Североатлантический альянс в вопрос о Гренландии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии