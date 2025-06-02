ВАЛЕРИЙ

Польский хрен не слаще польской редьки. Что использованный презерватив дудка, что навроцкий - две стороны одного и того же польского гроша. В этой стране что-то меняла только царская Россия. Да и то - не на долго. Будет продолжаться необъявленная война руками тупых шароварников и русофобская вонь против России, полирование языком задниц вонючей "англичанки" и юсы. В общем навроцкий - это то же яйцо, что и дудка, только в профиль.