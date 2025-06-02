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Президентом Польши стал объявленный в розыск Россией кандидат

Президентом Польши стал объявленный в розыск Россией кандидат

Представляющий консервативную партию «Право и Справедливость» глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
Польский хрен не слаще польской редьки. Что использованный презерватив  дудка, что навроцкий - две стороны одного и того же польского гроша. В этой стране что-то меняла только царская Россия. Да и то - не на долго. Будет продолжаться необъявленная война руками тупых шароварников и  русофобская вонь против России, полирование языком задниц вонючей &quot;англичанки&quot; и юсы. В общем навроцкий - это то же яйцо, что и дудка, только в профиль.
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