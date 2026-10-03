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Дубли Голдобина и Плотникова против камбэка гостей: СКА обыграл "Адмирал" в серии буллитов

Дубли Голдобина и Плотникова против камбэка гостей: СКА обыграл "Адмирал" в серии буллитов

В Санкт-Петербурге в субботу, 3 октября 2026 года, состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА принимал владивостокский "Адмирал".

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