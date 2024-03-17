МГИК: Почти 4,5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

Об этом сообщила Ольга Кириллова Ольга Кириллова, председатель Мосгоризбиркома заявила журналистам Москвы, что в столице по состоянию на выборах президента Российской Федерации на 10:00 проголосовали почти 4,5 млн человек.
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