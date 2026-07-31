Пи Дидди освободится из тюрьмы раньше срока

Шон «Пи Дидди» Комбс, известный рэпер и продюсер, отбывает срок заключения с 2025 года. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Федерального бюро тюрем США, дата его предполагаемого освобождения была обновлена и теперь назначена на 27 января 2028 года.