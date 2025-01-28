Передача генерации кадров без потерь на вторичный графический процессор устраняет накладные расходы

На прошлой неделе ютубер Райан Спенсер (Ryan Spencer) обнаружил интересный способ включить функцию генерации кадров без потери игровой производительности на своем ноутбуке и настольном компьютере: использовать дополнительный GPU для запуска функции Lossless Scaling.
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