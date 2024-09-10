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Вильфанд: бархатный сезон в Крыму наступит на следующей неделе

Вильфанд: бархатный сезон в Крыму наступит на следующей неделе

Бархатный сезон уже стартовал в Крыму и вскоре наступит на побережье Краснодарского края. Температура воды в Черном море в настоящее время составляет 25-27°C, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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