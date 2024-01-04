В 2023 году через аэропорт «Иваново» перевезли свыше 107 тысяч пассажиров

<p> Как проинформировал член Правительства Ивановской области – директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук, объем пассажирских авиаперевозок в регионе за год увеличился более чем в полтора раза – на 54% и составил 107,4 тыс.