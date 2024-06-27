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Си Цзиньпин призвал премьера Вьетнама вместе защищать мир в регионе

Си Цзиньпин призвал премьера Вьетнама вместе защищать мир в регионе

ПЕКИН, 26 июн — РИА Новости. КНР и Вьетнаму необходимо должным образом регулировать вопросы на море и совместно защищать региональные мир и стабильность, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Пекине.

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