Зеленский признал неспособность ВСУ вернуть утраченные территории

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны вернуть утраченные территории, и не исключил новые потери в случае, если Киев лишится поддержки Вашингтона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии