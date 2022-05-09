Popcaketv

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Евгений Морозов прошелся по Крапивиной: «Нателла — кошелек для Лободы, Света нуждалась в няньке»

Евгений Морозов прошелся по Крапивиной: «Нателла — кошелек для Лободы, Света нуждалась в няньке»

Нателла Крапивина продолжает терпеть нападки от коллег из шоу-бизнеса. На этот раз ей досталось от концертного директора Евгения Морозова.

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