Евгений Морозов прошелся по Крапивиной: «Нателла — кошелек для Лободы, Света нуждалась в няньке»

Нателла Крапивина продолжает терпеть нападки от коллег из шоу-бизнеса. На этот раз ей досталось от концертного директора Евгения Морозова.
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