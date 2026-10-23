Мелания Трамп вела переговоры с Москвой и Киевом о прекращении огня в Алешках.Вокруг Алешек — города на левом берегу Днепра, где, по данным Кремля, сложилась гуманитарная катастрофа, — удалось договориться о локализованном прекращении огня.