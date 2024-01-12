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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ВВС США сообщили о нанесении более 60 ударов по объектам хуситов в Йемене

Военно-воздушные силы США заявили о нанесении ударов по 60 целям на 16 объектах йеменских хуситов. Удары были нанесены по командным пунктам, складам боеприпасов, пусковым установкам, производственным объектам и радарным установкам ПВО, говорится в пресс-релизе.

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