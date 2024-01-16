Житель Тюмени, ставший миллиардером благодаря "Русскому лото", найден спустя 2 недели

Найден житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в новогодней лотерееРИА Новости узнали от "Столото", что житель Тюмени выиграл в новогоднем розыгрыше миллиард рублей и он уже обратился в столичный лотерейный центр.
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