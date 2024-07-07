Daily Mail: нежданный сосед появится у живущего на Даунинг-стрит кота Ларри

Резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, где последние 14 лет живет кот Ларри, предсказали «котострофу» после появления новости о том, что занявший эту должность Кир Стармер переедет вместе со своим котом Джо-Джо.
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