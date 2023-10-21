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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Какое будущее готовит Армении Пашинян

Какое будущее готовит Армении Пашинян

Об объективности исторического процесса и факторе личности Знаете, в мировой истории существует обусловленная предшествующими событиями объективная логика происходивших процессов, где фактор личности, даже выдающейся, играет, да, важную, но подчиненную роль.

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