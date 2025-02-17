Двое матросов на лодке пропали без вести на Камчатке

Политика как она есть

Двое матросов, прибывшие к селу Корф на Камчатке для разгрузки горюче-смазочных материалов, пропали без вести, написал в социальной сети «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.