Политика как он...
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Политика как она есть

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Двое матросов на лодке пропали без вести на Камчатке

Двое матросов на лодке пропали без вести на Камчатке

Двое матросов, прибывшие к селу Корф на Камчатке для разгрузки горюче-смазочных материалов, пропали без вести, написал в социальной сети «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

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