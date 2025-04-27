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В Федерации футбола Бразилии уверены, что Анчелотти возглавит сборную летом

В Федерации футбола Бразилии уверены, что Анчелотти возглавит сборную летом

Итальянский тренер Карло Анчелотти с высокой долей вероятности станет новым главным тренером сборной Бразилии.

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