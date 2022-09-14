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Представитель ВГА Рогов: жители Запорожской области требуют выдать им оружие, чтобы не допустить попыток наступления Украины

Представитель ВГА Рогов: жители Запорожской области требуют выдать им оружие, чтобы не допустить попыток наступления Украины

Жители Запорожской области требуют выдать им оружие, чтобы не допустить попыток наступления Украины. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал Владимир Рогов, представитель региональной военно-гражданской администрации.

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