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Живая Кубань

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Возвращение на маршрут: краснодарский троллейбус №2 снова свяжет центр и ТРЦ Красная площадь с 1 сентября

Возвращение на маршрут: краснодарский троллейбус №2 снова свяжет центр и ТРЦ Красная площадь с 1 сентября

Возвращение на маршрут: краснодарский троллейбус №2 снова свяжет центр и ТРЦ Красная площадь с 1 сентябряС приходом осени в Краснодаре произойдёт важное для пассажиров изменение: спустя почти восемь месяцев городской троллейбусный парк восстановит движение по одному из ключевых направлений.

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