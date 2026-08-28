Возвращение на маршрут: краснодарский троллейбус №2 снова свяжет центр и ТРЦ Красная площадь с 1 сентября

Возвращение на маршрут: краснодарский троллейбус №2 снова свяжет центр и ТРЦ Красная площадь с 1 сентябряС приходом осени в Краснодаре произойдёт важное для пассажиров изменение: спустя почти восемь месяцев городской троллейбусный парк восстановит движение по одному из ключевых направлений.