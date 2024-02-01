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Губернатор Гусев: средства ПВО сбили 2 БПЛА на юге Воронежской области

Губернатор Гусев: средства ПВО сбили 2 БПЛА на юге Воронежской области

На юге Воронежской области военные перехватили два беспилотника самолетного типа. Информация о повреждениях на земле не поступала, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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