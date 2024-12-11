"Коммерсантъ": этой зимой в России вырастут цены на кондитерские изделия

Производители сладостей в России намереваются поднять цены на свою продукцию уже в декабре — январе, говорится в документах, направленных бизнесменами владельцам торговых сетей, с которыми ознакомился "Коммерсантъ".
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