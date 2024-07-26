Получаем солнечный витамин

Самый солнечный витамин – D. Именно для его синтеза требуются ультрафиолетовые лучи. Но вот ведь какой парадокс – любая дачница из средней полосы России обеспечена витамином D на 100 процентов, а жители жаркого Cредиземноморья испытывают его реальный дефицит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)