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Настроение ТВ

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Получаем солнечный витамин

Получаем солнечный витамин

Самый солнечный витамин – D. Именно для его синтеза требуются ультрафиолетовые лучи. Но вот ведь какой парадокс – любая дачница из средней полосы России обеспечена витамином D на 100 процентов, а жители жаркого Cредиземноморья испытывают его реальный дефицит.

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