Получаем солнечный витамин

Самый солнечный витамин – D. Именно для его синтеза требуются ультрафиолетовые лучи. Но вот ведь какой парадокс – любая дачница из средней полосы России обеспечена витамином D на 100 процентов, а жители жаркого Cредиземноморья испытывают его реальный дефицит.