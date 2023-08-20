Почему бывшие советские республики против ужесточения миграционной политики России

ВС Может поступить проще - прекратить пополнять 3 млн. таджиков (и это без учета узбеков, киргизов, казахов). А с теми, что уже заехали правдами и неправдами, проводить фильтрацию и отправлять назад в аулы. В ходе фильтрации обязательно задавать вопрос как не разговаривая на русском этот душман смог получить российский паспорт - обязательно выйдем на коррупцию наших чиновников. Не за дыню ведь и не за арбуз стал россияниным.

лл лина любимцева То, что мигранты вытворяют в России, им бы дома и власти, и соплеменники БАШКУ БЫ ОТОРВАЛИ!! А в России вытворяй что хочешь - и ничего им за это не бывает!! Мигрантов это вполне устраивает.