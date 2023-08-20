12 августа в информационных лентах появилась благая весть: в Россию засобирались ревизоры из Таджикистана, проверять, как выходцам оттуда живётся на чужбине, соблюдаются ли их трудовые и социальные права, и прочее.
Почему бывшие советские республики против ужесточения миграционной политики России
Комментарии
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ВС
Может поступить проще - прекратить пополнять 3 млн. таджиков (и это без учета узбеков, киргизов, казахов). А с теми, что уже заехали правдами и неправдами, проводить фильтрацию и отправлять назад в аулы. В ходе фильтрации обязательно задавать вопрос как не разговаривая на русском этот душман смог получить российский паспорт - обязательно выйдем на коррупцию наших чиновников. Не за дыню ведь и не за арбуз стал россияниным.
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12 час.
лл
лина любимцева
То, что мигранты вытворяют в России, им бы дома и власти, и соплеменники БАШКУ БЫ ОТОРВАЛИ!! А в России вытворяй что хочешь - и ничего им за это не бывает!! Мигрантов это вполне устраивает.
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10 час.
алекс кузь
Каждое утро в 7 00 в автобусе едут 90 % тюрко язычных пассажиров. Молодые, пожилые. По ним видно как они балдеют от комфорта московского транспорта, от порядка, культуры, их окружает правопорядок и безопасность. Россия для них, как культурная мекка. При этом, своей культуры социального общения у них почти нет. Вот над этим нужно работать правителям этих народов. Бесят чванство и ничтожество новоявленных баев и ханов. Им что СССР, что царская империя. Верблюд шагает про профсоюз не знает.
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6 час.
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