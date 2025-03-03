Флетчер не стал дожидаться удара Зиркзе с пенальти в серии с «Фулхэмом». Тренер «МЮ» отправился в раздевалку

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Фулхэму» в 1/8 финала (1:1, по пенальти 3:4). Манкунианцы не реализовали два последних пенальти в серии – Бернд Лено отразил удары Виктора Линделефа и Джошуа Зиркзе.
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