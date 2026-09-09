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Царьград

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ABC News: Сингапурец Лам украл криптовалюту на $245 млн

ABC News: Сингапурец Лам украл криптовалюту на $245 млн

22-летний Мэлоун Лам из Сингапура признал вину в краже 4,1 тыс. биткойнов на $245 млн у инвестора из Вашингтона в 2024 году.

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