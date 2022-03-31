Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Езерская
    Я родился в Приморском крае. Чтобы попасть туда завтра, мне надо год не есть.Приморский край и...
  • Александр
    Короче как всегда .Идёт делёжка на чёрных , белых, полосатых и в крапинку.По 17 тысяч рубле...
  • Россиянин
    А ведь могли оставить закладки с биооружием. С теми же вирусами. Пока зима, холодно, ничего не происходит. А как толь...Брифинг начальник...

"Жуткое пламя и клубы дыма": авто сейчас загорелось на популярной трассе - кадры

"Жуткое пламя и клубы дыма": авто сейчас загорелось на популярной трассе - кадры

Жители Приморья рассказали об очень жесткой аварии, которая произошла сейчас на популярной трассе. Как уточняется в Telegram — канале autogarant_vl, легковой автомобиль загорелся в районе Де-Фриза.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх