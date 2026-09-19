Кейсуке Хонда дебютировал в чемпионате Сингапура в 40 лет

Экс-полузащитник сборной Японии и ЦСКА Кейсуке Хонда дебютировал в чемпионате Сингапура, выйдя на замену в матче второго тура за клуб «Джуронг» против «Хоуган Юнайтед» (3:0).
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