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Регионы России

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Кейсуке Хонда дебютировал в чемпионате Сингапура в 40 лет

Кейсуке Хонда дебютировал в чемпионате Сингапура в 40 лет

Экс-полузащитник сборной Японии и ЦСКА Кейсуке Хонда дебютировал в чемпионате Сингапура, выйдя на замену в матче второго тура за клуб «Джуронг» против «Хоуган Юнайтед» (3:0).

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