Бюджетная роспись: cпособны ли регионы повысить зарплаты учителям и врачам

Правительство намерено индексировать зарплаты бюджетников темпами, опережающими инфляцию. На период с 2025 по 2027 год запланирован рост должностных окладов почти на треть и переход на новую систему оплаты труда.
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