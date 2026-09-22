Омский избирком утвердил результаты выборов в региональное заксобрание по партийным спискам. «Единая Россия» получит 13 мандатов, плюс у нее еще 22 одномандатника.
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