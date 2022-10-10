Зеленский заявил о невозможности переговоров с Москвой, так как «Россию можно победить на поле боя»

В течение ночи удары наносились по ряду объектов противника на контролируемых им территориях. Сообщается о том, что ракетные удары нанесены по объектам войск киевского режима в Павлограде, Синельниковском районе Днепропетровской области, а также непосредственно в самом Днепропетровске (Днепре).