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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюков сообщил, что переговоры о возвращении России на международные турниры между РФС, ФИФА и УЕФА на паузе

Речь идет о переговорах о возвращении российских клубов и сборных на международные соревнования. «Есть ли прогресс в переговорах? С момента нашей последней встречи новостей нет, наши переговоры находятся в паузе.

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