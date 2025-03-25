Подготовка к войне с Россией срывается

Поляки отказываются от участия в правительственной программе военного обучения — результаты опросов▪️Ранее власти Польши сообщили, что начинают готовиться к возможной войне с Россией и для этого вводят массовую военную подготовку населения ▪️54% опрошенных сказали, что не хотят участвовать в этой программе.