Россия мәктәпләрендә өй эшләрен тикшерү системасын үзгәртергә тәкъдим иттеләр

Россия мәктәпләрендә өй эшләрен телдән тикшерергә кирәк, укучылар эшне ничек башкарганын аңлатырга тиеш – бу инициатива укуда ясалма фәһем куллануны киметергә булышачак, дип белдергән Россия Иҗтимагый палатасы сәркатибе урынбасары Владислав Гриб.
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