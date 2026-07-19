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Россия мәктәпләрендә өй эшләрен тикшерү системасын үзгәртергә тәкъдим иттеләр

Россия мәктәпләрендә өй эшләрен тикшерү системасын үзгәртергә тәкъдим иттеләр

Россия мәктәпләрендә өй эшләрен телдән тикшерергә кирәк, укучылар эшне ничек башкарганын аңлатырга тиеш – бу инициатива укуда ясалма фәһем куллануны киметергә булышачак, дип белдергән Россия Иҗтимагый палатасы сәркатибе урынбасары Владислав Гриб.

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