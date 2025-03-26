Помощь после инсульта. В Архангельской области обновили эргокомнату

Те, кто столкнулся с последствиями инсульта, могут быстрее вернуться к привычной жизни. В Архангельской областной клинической больнице обновили эргокомнату совместными усилиями специалистов больницы, СберСтрахования жизни и фонда борьбы с инсультом ОРБИ.