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Царьград

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Анна Григорян обвинила власти Армении в преступном бездействии

Анна Григорян обвинила власти Армении в преступном бездействии

Анна Григорян возложила на силовые структуры ответственность за то, что азербайджанский военный проник в Армению и напал на жительницу Шаки, оставшись незамеченным до инцидента.

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