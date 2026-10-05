Анна Григорян обвинила власти Армении в преступном бездействии

Анна Григорян возложила на силовые структуры ответственность за то, что азербайджанский военный проник в Армению и напал на жительницу Шаки, оставшись незамеченным до инцидента.
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