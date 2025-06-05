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Царьград

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Ura.ru: к главреду агентства Козловой применили силу. Двое сотрудников задержаны

Ura.ru: к главреду агентства Козловой применили силу. Двое сотрудников задержаны

Адвокат направил подзащитную на медосвидетельствование.Агентство ura.ru пишет, что во время обысков в редакции силовики применили силу в отношении главного редактора Дианы Козловой.

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