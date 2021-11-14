Британская газета The Telegraph нашла виновного в европейском миграционном кризисе. Она обрушилась на Владимира Путина за мигрантов, осаждающих границу Польши: "Новая низость коварного российского президента".
"Новая низость коварного президента": The Telegraph обрушилась на Путина за мигрантов в Польше
Комментарии
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Алексей Сафронов
Юрий Ковалев
Слышь ты ЧМО . Если выполз сюда обсуждать тему и ты не трус и троль то чего боишься закрыв доступ к своей странице ? Боишься что соседи и знакомые узнают какая ты ПАДАЛЬ ?
На то он и "соснин", чтоб оправдать говорящую фамилию...
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