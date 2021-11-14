"Новая низость коварного президента": The Telegraph обрушилась на Путина за мигрантов в Польше

Алексей Сафронов

Юрий Ковалев

Слышь ты ЧМО . Если выполз сюда обсуждать тему и ты не трус и троль то чего боишься закрыв доступ к своей странице ? Боишься что соседи и знакомые узнают какая ты ПАДАЛЬ ?