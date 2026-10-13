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Царьград

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В Минске создадут филиал кафедры БГУИР на базе института НАН

В Минске создадут филиал кафедры БГУИР на базе института НАН

На базе лаборатории робототехнических систем Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси откроется филиал кафедры систем управления БГУИР — соответствующий план мероприятий подписан на форуме IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси» в Минске.

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