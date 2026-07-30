Пляски перед иконами: бородачи перекрыли дорогу к храму ради лезгинки. Расплата

доказательства своих слов можешь привести? Или только так, лишь только пук в воздух в тырентике на форуме? 🤨 НЕ предоставишь доказательств - будешь просто брехло.

Андрей Лобанов

Помнится, в начале нулевых "бородачи" с Кавказа тоже, и улицы перекрывали, чтобы сплясать, и в прочих местах такие же номера выделывали, но тогда как-то нашлась решимость их приструнить, во всяком случае, до последнего времени такого не случалось. Тут, или заигрались в толерастию с аульно-кишлачной публикой, или почуяли ребятишки, что ползучая исламизация России вошла в фазу открытой и можно показывать свою силу, или же, что более вероятно, активированы "спящие ячейки" исламистов.