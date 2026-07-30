Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Пляски перед иконами: бородачи перекрыли дорогу к храму ради лезгинки. Расплата

Пляски перед иконами: бородачи перекрыли дорогу к храму ради лезгинки. Расплата

За месяц в трёх городах России произошли публичные провокации на фоне православных храмов. За последний месяц в трёх российских городах — Иваново, Краснодаре и Москве — произошли провокации на фоне православных храмов.

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Комментарии
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Yak Vit
доказательства своих слов можешь привести? Или только так, лишь только пук в воздух в тырентике на форуме? 🤨 НЕ предоставишь доказательств - будешь просто брехло.
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1 м.
Андрей Лобанов
Помнится, в начале нулевых &quot;бородачи&quot; с Кавказа тоже, и улицы перекрывали, чтобы сплясать, и в прочих местах такие же номера выделывали, но тогда как-то нашлась решимость их приструнить, во всяком случае, до последнего времени такого не случалось. Тут, или заигрались в толерастию с аульно-кишлачной публикой, или почуяли ребятишки, что ползучая исламизация России вошла в фазу открытой и можно показывать свою силу, или же, что более вероятно, активированы &quot;спящие ячейки&quot; исламистов.
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1 м.
Андрей Лобанов
Потому что за пуськами не стояли кланы, способные отрядить&quot;группы поддержки&quot; в сотни бородатых харь с автоматическим оружием, чтобы &quot;разъяснить&quot; правоохранителям и судейским всю глубину их &quot;заблуждений&quot; относительно того, что бородачи должны соблюдать законы России.
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1 м.