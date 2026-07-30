За месяц в трёх городах России произошли публичные провокации на фоне православных храмов. За последний месяц в трёх российских городах — Иваново, Краснодаре и Москве — произошли провокации на фоне православных храмов.
Пляски перед иконами: бородачи перекрыли дорогу к храму ради лезгинки. Расплата
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Yak Vit
доказательства своих слов можешь привести? Или только так, лишь только пук в воздух в тырентике на форуме? 🤨 НЕ предоставишь доказательств - будешь просто брехло.
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1 м.
Андрей Лобанов
Помнится, в начале нулевых "бородачи" с Кавказа тоже, и улицы перекрывали, чтобы сплясать, и в прочих местах такие же номера выделывали, но тогда как-то нашлась решимость их приструнить, во всяком случае, до последнего времени такого не случалось. Тут, или заигрались в толерастию с аульно-кишлачной публикой, или почуяли ребятишки, что ползучая исламизация России вошла в фазу открытой и можно показывать свою силу, или же, что более вероятно, активированы "спящие ячейки" исламистов.
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1 м.
Андрей Лобанов
Потому что за пуськами не стояли кланы, способные отрядить"группы поддержки" в сотни бородатых харь с автоматическим оружием, чтобы "разъяснить" правоохранителям и судейским всю глубину их "заблуждений" относительно того, что бородачи должны соблюдать законы России.
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1 м.
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