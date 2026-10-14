В Красноярском крае легковушку разорвало в результате ДТП

В Красноярском крае на 973-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошла серьезная авария. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Красноярск».
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