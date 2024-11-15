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Маршрут XXI века — от Невы до Янцзы через Заполярье

Маршрут XXI века — от Невы до Янцзы через Заполярье

Интенсивное освоение Севморпути с участием стран БРИКС нервирует Запад. Проект высокоширотного морского транспортного коридора от Санкт-Петербурга и Мурманска до Шанхая, о котором уже рассказывал «РосБалт», продолжает набирать обороты.

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