Маршрут XXI века — от Невы до Янцзы через Заполярье

Интенсивное освоение Севморпути с участием стран БРИКС нервирует Запад. Проект высокоширотного морского транспортного коридора от Санкт-Петербурга и Мурманска до Шанхая, о котором уже рассказывал «РосБалт», продолжает набирать обороты.
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