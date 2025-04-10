Премьер Польши оценил отношения США и Европы на фоне действий Трампа

Политика как она есть

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя напряженность в отношениях Европы и США на фоне введенных американским лидером Дональдом Трампом пошлин и последующей их приостановке, призвал стороны поддерживать трансатлантические отношения несмотря на «временные потрясения».