Гнавшимся за уклонистом украинским пограничникам в Молдове предъявили обвинение Довольно неожиданное продолжение получила история с двумя украинскими пограничниками, которые пытались остановить бегство через Днестр в Молдову мужчины, очевидно, решившего таким способом избежать мобилизации и отправки на фронт.