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Хуан-Пабло Монтойя: «Ред Булл» предложил Ферстаппену 30 млн евро, чтобы убрать опции расторжения, Макс запросил вдвое больше»

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился информацией о переговорах между «Ред Булл» и Максом Ферстаппеном по поводу опций разрыва контракта, которые позволяют нидерландцу уйти в конце сезона.

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