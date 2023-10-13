Вингер «Оренбурга» Мансилья – лучший игрок РПЛ в сентябре

«Легенды РПЛ в основном выбирали разных кандидатов, но с небольшим преимуществом назвали лучшим нападающего «Оренбурга» Эксперты «Матч Премьер» и вовсе не смогли выявить одного победителя и разделили голоса между Амаром Рахмановичем и Эдгаром Севикяном.