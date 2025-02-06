В пяти субъектах России девятиклассники сдадут только два экзамена

В 2025 году в качестве эксперимента девятиклассники смогут сдать только два экзамена, чтобы получить аттестат Новый законопроект закрепил сдачу двух основных экзаменов в девятом классе для школьников, которые поступают на программы среднего общего и среднего профессионального образования.