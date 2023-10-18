Театр абсурда
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Театр абсурда

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Любое неверное решение по Израилю аукнется взрывной волной по улицам ЕС и США. Арабы не простят

Любое неверное решение по Израилю аукнется взрывной волной по улицам ЕС и США. Арабы не простят

В Израиле я был дважды и у меня там есть близкие. Сотни или тысячи соотечественников уехали туда совсем недавно, а в целом там проживает более миллиона русскоговорящих людей, некоторые из которых могут увидеть сию заметку.

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