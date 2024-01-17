Священник Псковской епархии раскритиковал купающихся на Крещение: «Они пришли крякнуть, плюхнуться и уйти обратно»

ПСКОВ, 17 января, ФедералПресс. Руководитель миссионерского отдела Псковской епархии иеромонах Анастасий (Байков) сообщил, что купания в ледяной воде в праздник Крещения Господня к церковным обрядам отношения не имеют, а погружение в крещенскую купель не очищает человека от грехов.
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