Священник Псковской епархии раскритиковал купающихся на Крещение: «Они пришли крякнуть, плюхнуться и уйти обратно»

ПСКОВ, 17 января, ФедералПресс. Руководитель миссионерского отдела Псковской епархии иеромонах Анастасий (Байков) сообщил, что купания в ледяной воде в праздник Крещения Господня к церковным обрядам отношения не имеют, а погружение в крещенскую купель не очищает человека от грехов.