Власов о возможном участии в «Тур де Франс»: «Если закончить «Джиро» совсем уставшим, будет сложно претендовать на «Тур». Будем отталкиваться от обстоятельств»

Российский велогонщик BORA‑Hansgrohe Александр Власов рассказал о планах на следующий сезон. – Правильно понимаю, что «Джиро» – главная задача на сезон, а по «Тур де Франс» все будет решаться уже после первого Гранд-тура? – Все верно.
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