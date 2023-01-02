Власов о возможном участии в «Тур де Франс»: «Если закончить «Джиро» совсем уставшим, будет сложно претендовать на «Тур». Будем отталкиваться от обстоятельств»

Российский велогонщик BORA‑Hansgrohe Александр Власов рассказал о планах на следующий сезон. – Правильно понимаю, что «Джиро» – главная задача на сезон, а по «Тур де Франс» все будет решаться уже после первого Гранд-тура? – Все верно.